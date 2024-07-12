Мобильный фудтрак «Фермерский островок» открылся в Красногорске

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фудтрак «Фермерский островок» открылся сегодня в Красногорске. Жители могут приобрести товары от подмосковных производителей.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, подобные торговые точки появляются в регионе для повышения доступности фермерской продукции для жителей.

«Сельхозтоваропроизводители могут расширить каналы сбыта, а покупатель приобретать фермерскую продукцию недалеко от дома», — пояснил Двойных.

В ведомстве отметили, что подать заявку поставку продукции в «Фермерский островок» можно через цифровую платформу МСП. Для этого необходимо авторизоваться, выбрать сервис «Производственная кооперация и сбыт» и в нем раздел «Принять участие в проекте „Фермерский островок“.

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