Мобильный фудтрак «Фермерский островок» открылся в Красногорске
Фудтрак «Фермерский островок» открылся сегодня в Красногорске. Жители могут приобрести товары от подмосковных производителей.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, подобные торговые точки появляются в регионе для повышения доступности фермерской продукции для жителей.
«Сельхозтоваропроизводители могут расширить каналы сбыта, а покупатель приобретать фермерскую продукцию недалеко от дома», — пояснил Двойных.
В ведомстве отметили, что подать заявку поставку продукции в «Фермерский островок» можно через цифровую платформу МСП. Для этого необходимо авторизоваться, выбрать сервис «Производственная кооперация и сбыт» и в нем раздел «Принять участие в проекте „Фермерский островок“.
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