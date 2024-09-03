Мобильные пункты вакцинации против гриппа открыли в Мытищах с 3 сентября

Прививочные мобильные пункты начали работать в городском округе Мытищи с 3 сентября. Около 170 тысяч жителей муниципалитета смогут привиться от гриппа осенью.

Пункт вакцинации против гриппа работает 3 сентября у торгового центра «Экобазар» на Бульваре ветеранов, дом № 2. Такие акции для жителей организуют ежегодно. Для посещения мобильного пункта не нужно записываться заранее и стоять в очередях.

«Вакцина есть в наличии для всех желающих. В этом году мы получили препараты „Совигрипп“ и „Флю-М“. И они уже доказали свою эффективность в отношении известных штаммов гриппа», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Екатерина Суслова.

Предстоящей осенью прививку от гриппа смогут сделать 170 тысяч жителей, в том числе 40 тысяч детей. Цель акции — своевременное формирование коллективного иммунитета.

Мобильные пункты вакцинации работают 3 и 5 сентября у торгового центра «Экобазара» с 10:00 до 14:00, а также 7 сентября возле Дома культуры «Яуза» в Центральном парке с 10:00 до 14:00. На вакцинацию можно записаться и в поликлиники округа: через портал госуслуг, по телефонам 122, 8 (495) 308-13-00 или через чат-бот в Telegram.

Для постановки прививки с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

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