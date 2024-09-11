Мобильные комплексы вакцинации от гриппа заработали в Мытищах

В городском округе Мытищи по двум адресам работают мобильные прививочные пункты. Там ставят вакцину не только от гриппа, но и от пневмококка.

Совершеннолетние жители Мытищ могут вакцинироваться от гриппа и пневмококка без записи и очередей. В округе открыли передвижные прививочные пункты. При обращении за вакциной необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. До постановки прививки пациентов консультирует врач.

Мобильные бригады принимают посетителей по вторникам и четвергам с 10:00 до 14:00 у торгового центра «Экобазар», а по субботам в это же время возле Дворца культуры «Яуза».

По словам врачей Мытищинской областной клинической больницы, пневмококковую вакцину можно ставить в один день с любыми другими.

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