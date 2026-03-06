Мобильные бригады НИКИ детства осмотрели 1,7 тысячи пациентов с начала года

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства продолжают выездную работу в Подмосковье. Передвижная бригада врачей посещает разные территории региона, в том числе отдаленные населенные пункты.

Состав команды формируют с учетом потребностей конкретного муниципалитета.

«В ходе выездов специалисты нашего института проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. При необходимости дети проходят более углубленную диагностику уже в стенах нашего института. Всего с начала года было совершено 22 таких выезда, в ходе которых осмотрено почти 1,7 тысячи детей, из них 58 направлены на госпитализацию», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В выездную бригаду входят врачи разных профилей: пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог и невролог, а также специалист ультразвуковой диагностики.

Мобильный медицинский комплекс оснащен современным оборудованием — там есть клинико-диагностическая лаборатория, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса, что позволяет проводить обследования на месте.