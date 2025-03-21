Многоуровневую парковку построят в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Муниципальный депутат Артур Бадретдинов оценил качество строительства многоуровневой парковки в жилом комплексе «Большое Путилково». Объект планируют сдать летом 2025 года.

Паркинг состоит из шести этажей и способен вместить 624 автомобиля одновременно.

«Думаю, что этот паркинг будет очень комфортным для жителей „Большого Путилково“. Он поможет разгрузить уличную дорожную сеть. Также у застройщика есть планы строительства второго паркового уровня на 900 машиномест. Надеемся, что застройщик сможет реализовать свои планы», — сказал Артур Бадретдинов.

Здесь также предусмотрят автосервис и автомойку, чтобы собственники могли оставлять автомобили и забирать их чистыми.

Завершение строительства запланировано на лето 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о завершении первого этапа расселения аварийных домов в регионе к весне. Новые квартиры получат еще 4,3 тысячи человек.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте