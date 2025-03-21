Многоуровневую парковку построят в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске
Муниципальный депутат Артур Бадретдинов оценил качество строительства многоуровневой парковки в жилом комплексе «Большое Путилково». Объект планируют сдать летом 2025 года.
Паркинг состоит из шести этажей и способен вместить 624 автомобиля одновременно.
«Думаю, что этот паркинг будет очень комфортным для жителей „Большого Путилково“. Он поможет разгрузить уличную дорожную сеть. Также у застройщика есть планы строительства второго паркового уровня на 900 машиномест. Надеемся, что застройщик сможет реализовать свои планы», — сказал Артур Бадретдинов.
Здесь также предусмотрят автосервис и автомойку, чтобы собственники могли оставлять автомобили и забирать их чистыми.
Завершение строительства запланировано на лето 2025 года.
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