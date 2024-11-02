Многопрофильную медклинику откроют в Балашихе в 2028 году

В Балашихе продолжается строительство современного медицинского комплекса. В нем будет новейшее оборудование и несколько отделений.

Проект возведения центра в Балашихе поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Строительство запустили губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

После завершения работ здесь появятся медицинский центр с цифровыми технологиями. В нем будут работать 30 единиц тяжелой техники, в том числе компьютерные томографы, аппараты МРТ, ангиографы.

Количество мест в больнице составит более 1100 коек. В медкомплексе появятся поликлиническое и стационарное звенья с экстренным приемом, сосудистый центр, отделение реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностический центр на 300 посещений в смену.

В комплекс трудоустроят более трех тысяч медицинских сотрудников, в том числе свыше 700 врачей. Работы на стройплощадке начались в марте этого года. Открыть центр должны в первом квартале 2028 года.

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