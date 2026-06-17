Многоквартирный дом демонтировали в Пушкино

16 июня в Пушкино завершили демонтаж дома № 40 на улице Октябрьской. Здание 1961 года постройки входило в программу расселения ветхого жилья и было полностью освобождено жильцами.

На месте работ присутствовали уполномоченный главы округа Нина Ушакова, депутат Совета депутатов Пушкинского Александр Бушев и активистка Екатерина Неженцева. Они наблюдали за сносом здания, которое ранее включало 16 квартир.

Дом был расселен заранее в рамках действующей программы обновления жилого фонда. После переезда жителей объект признали готовым к демонтажу. Здание простояло более шестидесяти лет и теперь освобождает территорию под дальнейшее развитие городской среды.

В округе программа по ликвидации аварийного жилья продолжается. В 2025 году уже демонтировали 12 многоквартирных домов после расселения. Работы провели в разных частях округа, включая улицы Льва Толстого, Оранжерейную и Текстильщиков в Пушкино, а также Лермонтова в Красноармейске. Дополнительно заключены контракты на снос еще 12 объектов.

Перед началом демонтажа специалисты проверяют каждый объект. Они осматривают помещения и подтверждают, что жильцы полностью выехали. Только после этого техника выходит на площадку. В среднем работы занимают около двух дней.

Отдельное внимание уделяют контролю за расселенными домами. В редких случаях бывшие жильцы продолжают находиться в зданиях после получения новых квартир. Это может задержать процесс сноса и увеличить расходы на выполнение программы.

Один из участников осмотра отметил важность соблюдения всех процедур перед демонтажем.

«Мы должны быть уверены, что дом полностью пуст, иначе процесс останавливается и требует дополнительного времени на решение вопросов с жильцами», — сказал он.

Освобождение территорий позволяет развивать городскую инфраструктуру. Жители получают новое жилье, а на месте старых домов планируют дальнейшие проекты благоустройства.