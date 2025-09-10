Многоквартирные дома в Подольске подготовили к зиме почти на 100%

В администрации Подольска обсудили подготовку объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону. В настоящее время 97% многоквартирных домов в округе готовы к зиме.

В совещании приняли участие заместитель главы муниципалитета Михаил Саруханов и советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. На встрече рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, предотвращением аварийных ситуаций, а также объемы и сроки выполнения необходимых работ.

Более 1800 паспортов готовности домов сданы. 93 котельные прошли гидравлические испытания. Большая часть успешно, по ряду котельных выявленные замечания уже устранили. В рамках контрольных мероприятий проведены противоаварийные тренировки. Запланированные работы по модернизации теплового хозяйства по госпрограмме выполнены.

Все работы по подготовке к отопительному периоду завершат до 15 сентября.