Многоквартирные дома отремонтируют в деревне Жостово под Мытищами

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Капитальный ремонт жостовских домов завершат в Мытищах в ближайшее время. Строительные работы выполнены более, чем на 50%.

Комиссия администрации городского округа Мытищи проверила капитальный ремонт в двух многоквартирных домах в деревне Жостово на улице Филимоновской. Работы в доме № 3 на завершающей стадии. Строители обновили кровлю и электрику в местах общего пользования.

Жители дома № 5Б часто жаловались на плохое качество межпанельных швов. Здание включили в региональную программу капитального ремонта. Строители выполнили более 60% работ: утеплили и отреставрировали фасад. После полного завершения работ, подрядчик обновит и фасад двухэтажного здания, расположенного по-соседству, в котором находятся почтовое отделение и библиотека.

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