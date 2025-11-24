Многофункциональный стадион построят на территории гимназии № 11 в Дубне
К 30-летию гуманитарно-эстетической гимназии № 11, самой большой и самой молодой школы в Дубне, на ее территории будет организован современный многофункциональный стадион. Грандиозное обновление, которое запланировано на 2026 год при поддержке губернатора региона, не просто ремонт школьной спортивной площадки.
Здесь обустроят многофункциональный стадион, в который войдут волейбольная, баскетбольная площадки, большая 100-метровая зона, чтобы школьники могли сдавать нормы ГТО и заниматься легкой атлетикой.
«В следующем году сделаем особый подарок ученикам, проведем реконструкцию школьного стадиона. Это будет еще одна точка роста для нашей молодежи», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
На торжественном вечере звучали поздравления, добрые пожелания от гостей — коллег, выпускников, будущих учеников. Трогательно и душевно вспоминали, строили планы, говорили об успехах. Лучшие учителя — ветераны педагогической деятельности и молодые специалисты были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.
Глава округа напомнил, что восемь учителей гимназии получили статус «Лучший учитель России», а она сама имеет статус «Лучшая школа России».
За 30 лет работы тысячи юных дубненцев прошли обучение в гимназии № 11. За особые успехи около 150 выпускников были награждены золотыми и серебряными медалями. Численность учащихся за это время увеличилась вдвое.