Многофункциональная спортплощадка появится на стадионе «Орбита» в Дзержинском

Этим летом на стадионе «Орбита» в Дзержинском городского округа Люберцы модернизируют спортивную площадку. Теперь там можно будет играть в баскетбол, мини-футбол, бадминтон и заниматься другими видами активностей.

Работы по обновлению спортплощадки начались в июне. Модернизацию проводят по государственной программе Московской области «Спорт Подмосковья».

«На этой площадке проходили тренировки воспитанников отделения баскетбола спортивной школы „Орбита“, проводили турниры 3*3 и спортивные праздники. После модернизации здесь можно будет играть не только в баскетбол, но и в мини-футбол, бадминтон, волейбол, заниматься общей физической подготовкой», — отметил директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош.

Рабочие уже подготовили основание площадки и начали монтировать опоры освещения. В ближайшее время там установят баскетбольные стойки, футбольные ворота и крепления для волейбольной сетки. Несмотря на то, что площадку огородят, она будет доступна для всех желающих в свободное от тренировок и состязаний время. Все работы планируют завершить до конца лета.

Отметим, в спортивной школе «Орбита» в Дзержинском занимаются более 800 детей по двенадцати различным направлениям. Еще 300 юных жителей посещают дополнительные физкультурно-оздоровительные программы.