Многодетным семьям в Жуковском выдадут земельные участки 29 апреля

Распределение бесплатных земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в городском округе Жуковский, проведут методом жеребьевки. Мероприятие пройдет 29 апреля в 16:00 в здании Дворца культуры по адресу: улица Фрунзе, дом 28.

Бесплатные земельные участки расположены в Раменском, в непосредственной близости от деревни Петровское и села Карпово, что делает их привлекательными для семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

Инициатива по выделению земельных участков направлена на улучшение качества жизни многодетных семей является частью государственной программы по поддержки таких семей в России. За первый месяц 2025 года семьи с тремя и более детьми в Подмосковье уже получили 180 земельных участков в 22 муниципалитетах региона. Среди тех, кто получил землю, оказались и восемь семей из Жуковского. В соседнем Раменском участки получили пять семей. Наибольшее количество земельных участков выдали в Домодедове — 75.