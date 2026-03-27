Многодетным семьям помогут в получении земельного участка в Воскресенске

Более 1,8 млн детей воспитывается в Подмосковье, из них свыше 360 тысяч — в многодетных семьях. В городском округе Воскресенск в рамках народной программы партии «Единая Россия» продолжается системная работа по поддержке многодетных семей, включая предоставление земельных участков и жилищных субсидий.

В Московской области за последние пять лет число многодетных семей увеличилось на 36%, регион входит в топ‑5 по этому показателю. В Воскресенске на учет встали 1155 многодетных семей, из них 898 уже получили земельные участки, еще 151 семья воспользовалась денежной выплатой вместо земли. На 2026 год в округе подготовлены 232 участка в различных населенных пунктах, еще 122 находятся в работе.

«В Подмосковье за последние годы серьезно усилили поддержку семей с детьми — от прямых выплат до программ помощи с жильем. Наша задача — обеспечить семьям комфорт и благополучие», — отметил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Помимо земельных участков, за пять лет (2021–2025) пять многодетных семей Воскресенска получили жилищные субсидии на покупку или строительство жилья. «Поддержка многодетных семей — это системная работа. Каждый предоставленный участок, каждая субсидия — это шаг к укреплению семейных ценностей. Благополучие семей — основа благополучия всего общества», — подчеркнул глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин.