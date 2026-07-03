Многодетным семьям Подмосковья напомнили об оформлении выплат через «Добродел»

Многодетные семьи могут получить льготный статус и все положенные выплаты в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщили в пресс‑службе Министерства государственного управления Московской области.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть приложение «Добродел», зайти в раздел «Услуги», далее — в подраздел «Поддержка» и выбрать комплексную услугу «Многодетная семья». По одному заявлению можно оформить сразу несколько мер поддержки: присвоение льготного статуса многодетной семьи, выплату на школьную форму, компенсацию расходов на коммунальные услуги, социальную карту жителя Московской области и другие льготы.

Услуга доступна семьям, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет либо до 23 лет — при условии очного обучения. Важное требование — место жительства в Московской области.

С начала 2026 года услугой воспользовались уже свыше 12 тысяч раз.

«Добродел» — единое мобильное приложение, которое объединяет полезную информацию и сервисы для жителей Подмосковья. Скачать приложение можно по ссылке.