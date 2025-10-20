Многодетным семьям из Балашихи вручили благодарности на региональном конкурсе

С 17 по 19 октября в оздоровительном комплексе «Литвиново» прошло масштабное мероприятие «Большие семейные выходные», которое стало ярким событием для многодетных семей — участников конкурса «Семья года». В числе приглашенных были две семьи из городского округа Балашиха — Фахретдиновы и Мирзоевы, успешно выступившие на муниципальном этапе конкурса.

Для участия в конкурсе семьи готовили видеопрезентации, рассказывающие об их истории, традициях и ценностях. Лучшие результаты позволили Фахретдиновым и Мирзоевым представить Балашиху на региональном уровне. Мероприятие прошло под эгидой программы «Крепкая семья — сильная страна» и было приурочено ко Дню многодетной семьи.

«Мероприятие прошло на высоком уровне. Мы с удовольствием примем участие и в других подобных конкурсах», — поделилась впечатлениями участница семьи Фахретдиновых, Дина Фахретдинова.

По итогам встречи представители семей из Балашихи получили благодарственные письма от Министерства социального развития Московской области. Почетные грамоты были вручены за значимый вклад в формирование семейного образа жизни, содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, воспитание достойного поколения и преданность семейным ценностям.

Особое внимание было уделено тому, что отцы обеих семей являются участниками специальной военной операции, что подчеркивает их мужество и ответственность.