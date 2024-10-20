Многодетных родителей в Воскресенске поздравили с Днем отца

В России 20 октября отмечается один из самых молодых праздников — День отца. В рамках партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» проходят поздравления, посвященные этой дате.

Муниципальный депутат Андрей Баранов поздравил многодетного отца Александра Асанова с праздником. «Хочу выразить вам благодарность за ваш вклад в наше общество и будущее страны. Ваша любовь и забота о детях являются примером для нас всех, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать многодетные семьи и создать для них благоприятные условия», — подчеркнул в своей речи Баранов.

Напомним, что идея учредить День отца была предложена депутатом Госдумы от «Единой России», заслуженным артистом России Денисом Майдановым в июле 2021 года на стратегической сессии «Народная программа „Единой России“ — семьям с детьми». Президент Владимир Путин поддержал инициативу, подписав указ.

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