Многодетные семьи Подмосковья получили бесплатные земельные участки

В январе 2026 года 87 многодетных семей Московской области получили земельные участки в собственность бесплатно. Это произошло в рамках программы поддержки семей с тремя и более детьми, о чем сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Мы продолжаем обеспечивать многодетные семьи землями, помогая улучшать условия проживания», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наиболее активными администрациями по обеспечению многодетных семей бесплатными земельными участками в 2026 году стали Истра и Дмитровский районы, которые передали по 17 участков семьям своего округа. В Одинцовском округе участки получили 15 многодетных семей, а в Подольске — 10 семей.

Семьи с тремя и более детьми в Московской области имеют право выбора: получить бесплатную землю или выбрать финансовую компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Для удобства подачи заявлений разработана специальная услуга на сайте региональных госуслуг, позволяющая подать заявление в онлайн-формате.