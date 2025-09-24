Многодетные семьи Подмосковья подали 34 тысячи онлайн-заявок на выплаты с января

С начала года многодетные семьи Подмосковья подали более 34 тысяч онлайн-заявок на ежегодные выплаты в Подмосковье. Сделать это можно через региональный портал.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, получить ежегодную выплату могут многодетные семьи со школьниками, где доход на каждого не превышает прожиточного минимума. Размер поддержки составляет семь тысяч рублей.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать округ, заполнить форму и прикрепить документы.

Подать заявление могут родители или законные представители ребенка. Если в семье несколько школьников, то нужно оформить отдельные заявки на каждого из них.