Многодетные семьи Подмосковья оформили онлайн более 4,7 тысячи выплат с января

Многодетные семьи Подмосковья могут онлайн оформить выплаты при рождении третьего и последующего ребенка. С начала года госуслугой воспользовались более 4,7 тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, выплату в размере 300 тысяч рублей могут получить родители и усыновители с российским гражданством, которые постоянно проживают в Подмосковье и еще не достигли возраста 36 лет. При этом свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано на территории Московской области, а в семье должно воспитывать двое или более детей.

Подать заявку нужно не позднее 12 месяцев со дня рождения.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Ее предоставляют в течение семи рабочих дней.