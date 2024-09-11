Многодетные семьи из Мытищ получат выплату в 400 тысяч вместо участка

Заместитель главы городского округа Мытищи Ярослав Башлыков на еженедельном оперативном совещании в администрации сообщил о поправках в закон о поддержке многодетных семей. Теперь такие семьи, имеющие право на бесплатный земельный участок, могут вместо него получить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей.

Семья может выбирать: дальше оставаться в очереди и ждать, когда им выделят земельный участок, либо получить денежную выплату по заявлению. Право на компенсацию имеет один из родителей: одинокая мать или одинокий отец, усыновитель, отчим или мачеха, представляющий интересы многодетной семьи. Выплату можно получить только один раз, заявление подают через госуслуги.

Для оформления денежной компенсации необходимо предоставить следующие документы: паспорт, документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации, согласия заявителя и членов многодетной семьи на предоставление выплаты, согласия заявителя и членов многодетной семьи на обработку персональных данных.

За первый месяц поступило более 160 запросов на денежную компенсацию, 45 из них уже одобрили.

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