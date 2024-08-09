Многодетным семьям из Химок напомнили о компенсации за школьную форму

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Родители школьников из Химок смогут получить льготы на покупку школьной формы. Такие меры направлены на поддержание многодетных семей.

Претендовать на льготные выплаты могут семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Чтобы получить компенсацию, родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие доход, а также чеки и квитанции о покупке формы.

Для оформления льгот нужно подать заявление в управление социальных коммуникаций администрации городского округа по адресу: улица Кирова, владение 24 — «Арена Химки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомним, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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