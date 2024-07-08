Многодетные семьи из Балашихи поздравили с Днем семьи, любви и верности

Многодетная семья Юрковых состоит из восьми человек — мама, папа и шестеро детей. Для них и других семей Балашихи в Доме культуры «Кучино» прошла праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности.

«Мне нужно было доехать с одного адреса на другой, и я вызвала такси. Приехал Сергей. Вот такая история. Гораздо интереснее то, сколько раз мы пытались пожениться — попыток было четыре», — рассказала Елена Юркова.

Елена Юркова работает реабилитологом, а её супруг Сергей — индивидуальный предприниматель. Семья живет в Железнодорожном. Елена и Сергей в браке уже 16 лет. За это время у них появились трое сыновей и три дочери: Алексей, Андрей, Анатолий, Арина, Александра и Анастасия. Встретились супруги в такси.

В семье Юровых у каждого есть своя личная жизнь, свои увлечения. В этом и кроется секрет их счастливой семейной жизни.

«У нас нет такого, чтобы старший ребёнок следил за младшим — у каждого из детей своя жизнь и интересы. Посуду моем мы с папой. Детей стараемся этим не обременять, успеют ещё», — отметила Елена Юркова.

В честь Дня семьи, любви и верности в Доме культуры прошло праздничное мероприятие, на котором выступили младшие дети семьи Юрковых. Арина и Андрей исполнили несколько вокальных номеров. Их и другие семьи поздравили депутаты городского округа Балашиха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе развивается событийный туризм. Календарь мероприятий запланирован до сентября. Для гостей подготовили новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».