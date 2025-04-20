Многодетные из Подольска получат право на бесплатное использование парковок

В городском округе Подольск многодетные семьи смогут оформить разрешение на бесплатное использование платных парковок в 11 городах Московской области. Заявление можно подать на портале «Госуслуги».

Сейчас платные парковки работают в Видном, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде. Право пользоваться ими имеют многодетные и приемные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, а также достигших 18 лет при условии, если они учатся в образовательных учреждениях очно и им не исполнилось 23 года.

Для оформления заявления на портале «Госуслуги» необходимы: ﻿﻿паспорт, ﻿﻿СНИЛС, ﻿﻿﻿﻿свидетельства о рождении детей, ﻿﻿документы, подтверждающие их очное обучение, свидетельство о регистрации транспортного средства, удостоверение многодетной семьи. Помимо этого, на сайте также можно внести изменения или исключить автомобиль из реестра.