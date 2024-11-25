Жительницу Котельников наградили почетным знаком «Материнская слава»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил женщин с Днем матери и вручил президентские награды многодетным семьям. Он поблагодарил мам за их вклад в воспитание детей, пожелав, чтобы и их дети продолжили традицию многодетных семей.

Знак «Материнская слава» в этом году был вручен двадцати шести женщинам, воспитывающим пятерых и более детей. Ирина Лямо стала одной из награжденных. Ее семья — пример для подражания, ведь каждый день они вместе с детьми создают атмосферу любви и заботы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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