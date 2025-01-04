Многодетная семья из Коломны стала лауреатом премии «Гордость Подмосковья»

Семья Жупахиных из Озер стала лауреатом премии «Гордость Подмосковья». Родители семерых детей, трое из которых уже взрослые, воспитывают четверых ребят, среди которых трое — подопечные.

Жупахины стали для приемных детей настоящей семьей, окружив их теплом и поддержкой. Ребята, которые раньше не знали родительской ласки, теперь активно развиваются и раскрывают свои таланты. Все трое посещают знаменитый озёрский ансамбль танца «Ровесник». Николай увлекается плаванием и учится игре на барабанах, а Полина и Татьяна, помимо танцев, занимаются вокалом в городском центре культуры и досуга, посещают изостудию и кружок рукоделия.

За свои достижения и вклад в укрепление семейных ценностей в этом году семья Жупахиных удостоилась высокой награды — губернаторской премии «Гордость Подмосковья». Поздравить многодетную семью приехали глава Коломны Александр Гречищев, депутат Московской областной думы Игорь Исаев и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Коломна Роман Андросов.

«Жупахины — это пример того, как нужно беречь и приумножать наши традиционные ценности», — отметил Александр Гречищев.

Игорь Исаев вручил Сергею Жупахину благодарственное письмо Московской областной думы за его неравнодушие, любовь к детям и поддержку лучших семейных традиций.