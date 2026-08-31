Сегодня 16:35 Многодетная мать из Люберец родила двойню Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы Подмосковье

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В Люберцах многодетная мама Галина Олейник родила 14-го и 15-го ребенка — мальчика и девочку. Это уже третья двойня в семье.

Малышей назвали Эмиль и Элиана. Дети родились на 36-й неделе с весом 2680 и 2580 граммов. Первые 11 дней они провели в отделении патологии новорожденных, чтобы набрать нужные параметры. «Деткам сейчас 11 дней жизни, они полностью обследованы, патологии у них не обнаружено. На настоящее время они кормятся через соску своим физиологическим объемом, стали более активны, у них восстановились рефлексы, мышечный тонус, они дали отличную весовую кривую. В настоящий момент выписываются в удовлетворительном состоянии домой», — рассказала исполняющая обязанности заведующего отделением патологии новорожденных и недоношенных детей МОЦОМД Анжела Жукова.

Супруги Галина и Тимофей воспитывают большую семью. Первая двойня родилась у них почти 15 лет назад. «Я не мечтала, никогда и не думала. Если взять вот 15 даже лет назад, никогда не думали мы с мужем, что у нас будет такая большая семья. С нами просто этот вопрос доверили Богу», — поделилась Галина Олейник. «Для нас все дети как-то долгожданные. Ну вот то чувство какое-то, я не знаю. Какой-то прилив сил внутренний, ну, не передать, какими словами», — добавила она.