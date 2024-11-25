Многодетная мать из Домодедова выиграла грант на развитие бизнеса

Многодетная мать Ирина Островская из Домодедова стала финалисткой федеральной программы «Мама-предприниматель». Она представила проект ландшафтных модулей из многолетних растений с полномасштабной схемой посадки на геотекстиле.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, по итогам защиты проектов она заняла второе место. В планах у женщины создание своего агрохолдинга.

За время трехдневного федерального этапа программы конкурсантки получили знания, которые необходимы для развития собственного бизнеса.

Тройка победительниц получит гранты на развитие своего дела в размере одного миллиона, 500 и 250 тысяч рублей соответственно.

В Московской области проект «Мама-предприниматель» реализуется региональным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».