Экскурсия по архитектурным памятникам Одинцова пройдет 9 августа

Участники экскурсии узнают о предпринимателе Василии Якунчикове, который владел кирпичным заводом, а позже и усадьбой Введенское в Звенигороде. Здание завода до сих пор является одним из самых узнаваемых сооружений в Одинцовском округе, а также уникальным образцом промышленной архитектуры позапрошлого века. Они также посетят и мемориал Славы, где узнают о жизни города во время Великой Отечественной войны.

Присоединиться к часовой экскурсии могут взрослые и дети старше 10 лет. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

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