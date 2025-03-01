Младшеклассникам в Одинцове напомнили правила дорожного движения

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции вместе с отрядом юных инспекторов движения организовали для школьников увлекательное мероприятие по правилам дорожного движения. Акция под названием «Безопасность в пути» прошла в Большевяземской гимназии для учеников вторых классов.

Госавтоинспекторы подчеркнули, что обучение детей правилам безопасного поведения на дороге — одна из ключевых задач. Чтобы ребята лучше усвоили важность соблюдения правил дорожного движения, такие занятия должны проводиться регулярно. Юные инспекторы подготовили для школьников познавательную игру, которая включала загадки, ребусы и повторение дорожных знаков.

Мероприятие прошло в дружеской атмосфере и оставило у детей не только полезные знания, но и положительные эмоции. В завершение все участники получили подарки в виде световозвращающих аксессуаров и книжных закладок с правилами для пешеходов, которые помогут им всегда помнить о безопасности на дороге.

Такие акции способствуют формированию у детей ответственного отношения к правилам дорожного движения и помогают снизить риск дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов.