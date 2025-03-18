Младенца с врожденной аномалией пищевода спасли в больнице в Люберцах

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах спасли младенца с врожденной аномалией пищевода. Состояние ребенка представляло опасность для жизни.

Отрезок пищевода новорожденного, который вел от ротовой полости, заканчивался тупиком. Участок желудка, в свою очередь, соединялся через свищ с трахеей. Все это исключало возможность нормального кормления ребенка, а также угрожало развитием тяжелой формы пневмонии.

«Мы провели операцию с использованием малоинвазивных методик — торакоскопически через три небольших прокола. В ходе вмешательства была восстановлена правильная анатомия пищеварительного тракта ребенка», — пояснил заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Теперь младенец сможет развиваться соответственно возрасту. Сейчас он находится дома.

Врач отметил, что мать новорожденного не наблюдалась во время беременности. Он призвал женщин, ожидающих ребенка, своевременно проходить скрининги.