Мясокомбинат в Клину увеличит выработку благодаря нацпроекту

Федеральный проект «Производительность труда» продолжает расширяться. Его новым участником стал «Мясокомбинат Клинский».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что на предприятии прошло установочное совещание с участием рабочей группы компании и специалистов Регионального центра компетенций.

Пилотным направлением станет производство сосисок и сарделек. Именно на этом участке специалисты РЦК вместе с командой мясокомбината будут внедрять методы и инструменты бережливого производства.

В дальнейшем все отработанные решения масштабируют на остальные линии предприятия.

Срок внедрения механизмов федерального проекта на выбранном потоке — полгода. За это время в компании планируют добиться сокращения длительности производственного цикла примерно на 10% и одновременно повысить выработку не менее чем на 5%.

Федеральный проект реализуют в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Чтобы присоединиться к нему, организациям необходимо подать заявку на цифровой платформе производительность.рф.

Дополнительную информацию о мерах поддержки бизнеса в регионе можно найти на инвестиционном портале Московской области.