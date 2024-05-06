Митинг в память о павших героях прошел в Балашихе | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 15:45 Митинг в память о павших героях прошел в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Память участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции почтили в Балашихе. Торжественная церемония прошла на Братском кладбище.

Участие в митинге в память о павших героях приняли глава городского округа Балашиха Сергей Юров, командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Николай Кузнецов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, руководитель местного Комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина.

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«Для нас возложение цветов к мемориалам в преддверии Дня Победы стало уже традицией. Мы никогда не забудем наших ребят, которые не вернулись с поля боя во время Великой Отечественной войны. Также стало традицией возложение цветов к памятнику погибших во время спецоперации, где погиб и мой муж. Он похоронен здесь — на Братском кладбище. Мы не должны забывать, ради чего отдали жизни наши ребята. Память о них навсегда будет жить в наших сердцах!» — сказала Махонина.

Жители и гости мероприятия возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. После прозвучал оружейный залп.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с бойцом спецоперации в Селятинской школе.

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