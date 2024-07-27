Митинг в память детей-жертв войны в Донбассе прошел в Люберцах

В городском округе Люберцы по инициативе Комитета семей воинов Отечества и участников специальной военной операции состоялся митинг у памятника «Дети войны». Мероприятие организовали в память о невинно погибших детях, пострадавших от военной агрессии киевского режима.

Глава муниципалитета Владимир Волков отметил, что с 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли более 300 детей. Участники акции выразили глубокую скорбь по поводу трагических событий, которые продолжают происходить на территории страны.

«Нацисты бьют вглубь нашей страны, целенаправленно по больницам, жилым домам, школам. Чужих детей не бывает, и Люберцы скорбят со всей страной. Спасибо бойцам, которые в эти дни в зоне СВО продолжают освобождать нашу землю от врага ради жизни каждого ребенка», — сообщил Владимир Михайлович.

Он также подчеркнул важность заботы о семьях защитников, отметив, что это является общей задачей для всех.

Напомним, что 27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года и символизирует память о невинных жертвах конфликта.

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