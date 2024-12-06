Митинг в честь Дня воинской славы России прошел в Мытищах

Важную дату в истории — день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой провели у Вечного огня. Память погибших почтили минутой молчания.

Торжественный митинг прошел 5 декабря, в День воинской славы России. Местом проведения стал мемориальный комплекс «Вечный огонь» на площади перед Домом культуры «Яуза» в Мытищах.

Дата в истории значимая — это день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой зимой 1941 года. Решающему сражению предшествовала тяжелейшая оборона, в результате которой советские войска остановили, а затем нанесли крупное поражение немецко-фашистской армии. Войска противника были отброшены на 100-250 километров от столицы. Символично, что один из этапов контрнаступления начался в деревне Шолохово городского округа Мытищи. Танки Т-34 в декабре 1941 года с этого ближайшего к Москве рубежа пошли в контрнаступление.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

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