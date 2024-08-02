Митинг в честь Дня ВДВ прошел в Воскресенске

В Воскресенске у мемориала погибшим в Афганистане и других локальных войнах и конфликтах состоялся торжественный митинг. Его приурочили к 94-й годовщине создания Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Участники почтили память офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил всех с праздником. Он выразил гордость за «крылатую пехоту» страны и подчеркнул, что «десантник» — это короткая, но очень яркая характеристика настоящего мужчины.

Из поколения в поколение десантники России бережно передают друг другу лучшие мужские качества — героизм и мужество, смелость и отвагу, готовность в любой момент ценой собственной жизни встать на защиту Родины.

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