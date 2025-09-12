Митинг в честь 125-летия авиаконструктора Лавочкина прошел в Химках

На предприятии, носящем его имя, собрались сотрудники и почетные гости, чтобы отдать дань уважения выдающемуся инженеру. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику основателю конструкторской школы.

Семен Алексеевич Лавочкин, родившийся 11 сентября 1900 года, вошел в историю как создатель лучших отечественных истребителей периода Второй мировой войны — ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7. Также он является разработчиком первого в СССР самолета, преодолевшего сверхзвуковой барьер.

В памятной акции на Научно-производственном объединении принял участие депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко.

«Семен Алексеевич был непросто выдающимся конструктором. Он был первопроходцем. Его творения воистину опережали свое время. И создали серьезный задел для развития отечественной науки и техники. Путь Семена Алексеевича был кратким, но очень ярким и насыщенным», — подчеркнул генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин.

Инженерный талант Лавочкина проявился и в космическом поприще, где под его руководством были созданы сверхзвуковая межконтинентальная крылатая ракета «Буря» и зенитный комплекс ПВО «Даль». Его официальный статус включал звания дважды Героя Социалистического Труда, четырежды лауреата Сталинской премии I и II степеней и члена-корреспондента Академии наук СССР.

В день юбилея на предприятии чествовали лучших работников, а к подножию памятника С. А. Лавочкину были возложены красные розы и гвоздики.