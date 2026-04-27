Митинг памяти жертв Чернобыльской катастрофы повели в Люберцах

В Люберцах 26 апреля прошел торжественный митинг, посвященный 40-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В церемонии приняли участие представители администрации муниципалитета, общественных и ветеранских организаций, депутаты Московской областной думы и окружного Совета.

Участники митинга почтили память жертв минутой молчания.

«Ровно 40 лет назад произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в мире — авария на Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий участвовали более 600 тысяч человек со всего Советского Союза. Среди них были и люберчане. Вечная память жертвам чернобыльской катастрофы», — сказал глава округа Владимир Волков.

«Взрыв на Чернобыльской АЭС — крупнейшая в мире техногенная катастрофа, сравнимая по своим масштабам со взрывом 500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году. Низкий поклон всем героям-ликвидаторам Чернобыльской аварии. Мы помним!» — сказал председатель Совета депутатов Люберец Петр Ульянов.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв на четвертом энергоблоке. По числу жертв и пострадавших эта катастрофа была признана крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.