Митинг памяти героя войны 1812 года Дениса Давыдова прошел в Можайске
Память героя Отечественной войны 1812 года почтили в Можайске. На Бородинском поле организовали тематические мероприятия.
В этот день состоялась церемония возложения цветов к монументу в парке Императорского дворца в селе Бородино. Участниками стали представители музея и его гости.
Также провели турнир по быстрым шахматам «Детский летний кубок Бородинского музея». В нем поучаствовали 60 юных любителей этой игры.
Кроме того, в июне в Можайске прошли историко-патриотические сборы «Бородино-2025». На протяжении недели молодежь участвовала в познавательных мероприятиях, знакомились с бытом солдат Отечественной войны 1812 года на специальных площадках.
Ранее мы рассказывали о том, что торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ прошли в Можайском округе. В муниципалитете организовали вахту памяти и церемонию возложения цветов к памятнику и Вечному огню.