Митинг-концерт ко Дню народного единства пройдет в Видном

День народного единства отметят в разных населенных пунктах Ленинского городского округа. К примеру, в Видном состоятся флешмоб и митинг-концерт «Мы едины».

Мероприятия к празднику пройдут в Боброво, Молоково, поселке Володарского и других населенных пунктах Ленинского округа. Центральное празднование состоится в Видном на площади возле кинотеатра «Искра».

Здесь пройдут флешмоб, в котором поучаствуют школьники, спортсмены и жители муниципалитета, а также митинг-концерт в поддержку СВО. На нем выступят творческие коллективы округа. Старт мероприятия в полдень.

На нем можно будет увидеть номера представителей армянской, азербайджанской, таджикской диаспор, татарской национально-культурной автономии, Видновского станичного казачьего общества. Также пройдет дегустация блюд национальной кухни.

«День народного единства символизирует сплоченность нашего общества, стремление к сохранению духовных ценностей и уважению к историческому наследию нашей великой страны. Это особенно актуально сегодня, когда жители Подмосковья и все россияне, независимо от национальности, политических или религиозных взглядов, объединяются для защиты интересов нашей общей Родины. Наша сила в единстве!» — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».