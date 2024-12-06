Митинг ко Дню воинской славы России прошел во Фрязине

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой отметили в муниципалитете. Это событие стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.

В честь памятной даты состоялся митинг и возложение цветов у мемориала воинам-фрязинцам, отдавшим свои жизни на полях сражений Великой Отечественной. В мероприятии приняли участие глава городского округа Дмитрий Воробьев, ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков, представители общественных организаций, волонтеры и жители Фрязина.

Участники митинга почтили память героев, которые смогли, несмотря на тяжелейшие условия, дать сокрушительный отпор фашистским войскам. Их подвиг стал фундаментом великой Победы.

«Мы помним их подвиг, мы храним их память в своих сердцах. Пусть их пример вдохновляет нас на новые достижения во имя процветания нашей Родины, во имя мира и спокойствия на земле», — сказал Дмитрий Воробьев.

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