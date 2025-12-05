Митинг ко Дню воинской славы прошел в Королеве

Мероприятия к 84-й годовщине начала контрнаступления советской армии под Москвой организовали в Королеве. Участники возложили цветы на Мемориале Славы и у памятника «Защитникам Отечества» в микрорайоне Юбилейный.

К событию присоединились глава города Игорь Трифонов, депутат Мособлдумы Сергей Керселян и городские депутаты, а также советник генерального директора Концерна тактического ракетного вооружения и ветеран боевых действий Владимир Бугреев, председатель Совета ветеранов Владимир Ковтуненко, благочинный церквей Королевского округа отец Димитрий, юнармейцы, школьники и студенты.

Они почтили минутой молчания память защитников и возложили цветы к памятникам.

«Эта дата навсегда останется в истории как символ мужества и стойкости, проявленных нашим народом в тяжелые времена Великой Отечественной войны. Мы помним о подвиге защитников Родины и продолжаем их дело, передавая из поколения в поколение ценности памяти и патриотизма», — сказал Игорь Трифонов.