Митинг ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Серпухове

День ветеранов боевых действий отметили в городском округе 1 июля. Участники мероприятия почтили память тех, кто ценой своей жизни сохранил над нами мирное небо.

У памятника «Черный тюльпан» собрались глава Серпухова Алексей Шимко, депутаты окружного совета, представители местных отделений «Боевого братства», Ассоциации ветеранов СВО и «Союза десантников России», родные погибших героев и неравнодушные жители города. Участники митинга возложили цветы к памятнику. Также состоялась лития Серпуховского благочиния.

«Сегодня рядом с нами новое поколение защитников. Наши бойцы в зоне специальной военной операции так же стоят за Россию, за своих родных, за мирное небо, за будущее наших детей. Наш долг — помнить павших, поддерживать тех, кто сегодня защищает страну, и делать все, чтобы наши дети жили в сильной, мирной и достойной России», — подчеркнул Алексей Шимко.