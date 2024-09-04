Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели в Видном

В Видном на Алее Славы прошел митинг в память о погибших при захвате террористами школы в Беслане в 2024 году. Собравшиеся также почтили память жертв теракта в «Крокус сити холле» и атак на Курск и Белгород.

Участниками акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом стали сотрудники прокуратуры, полиции и спасатели, работники администрации Ленинского округа, общественники, молодежь и другие жители. Они возложили цветы к мемориалам воинам-интернационалистам и «Нашим матерям».

«Двадцать лет назад немыслимая по жестокости трагедия в Беслане унесла жизни 334 человек, среди которых 186 детей», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

По его словам, эта трагедия подтверждает, что терроризм — не только угроза безопасности, но и вызов ценностям мира и уважения к человеческому достоинству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе окрыли 40 отремонтированных и 39 новых школ.

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