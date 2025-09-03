Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Котельниках

В Котельниках у мемориала «Журавли» прошел памятный митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе против терроризма. Дата приурочена к годовщине трагедии в Беслане в 2004 году, унесшей жизни более трехсот человек.

В митинге приняли участие глава городского округа Котельники Михаил Соболев, председатель Совета депутатов Анатолий Бондаренко, представители Общественной палаты, депутаты, руководитель местного отделения БАНО «Золотые руки Ангела» Валентина Зюзь, активисты «Движения первых» и «Молодой гвардии», юнармейцы, учащиеся школ и жители округа.

«Зло терроризма не имеет границ, национальностей и религий. Оно направлено против самого главного — человеческой жизни. Именно поэтому наша общая задача — оставаться едиными в противодействии любой идеологии насилия, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись», — сказал глава муниципалитета Михаил Соболев.