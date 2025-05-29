Митинг ко Дню пограничника прошел в Мытищах

Состоялось мероприятие у памятника в Парке Мира. Митинг стал частью патриотической программы «Успех V единстве поколений» и партийного проекта «Историческая память».

Участники митинга собрались у памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах. Акция стала символом уважения и данью памяти великим героям, которые защищали суверенность страны. Участие принял депутатский корпус партии «Единая Россия», Сергей Пудов — руководитель отделения Ассоциации ветеранов Специальной военной операции, представители администрации округа, а также жители, волонтеры, юнармейцы и многие другие.

Начали митинг минутой молчания, почтив память погибших в боях войнов.

«Такие программы, как «Успех V единстве поколений», помогают нам воспитывать молодежь в духе патриотизма и уважения к истории. Мы должны делать все возможное, чтобы передать новым поколениям память о героях, защищавших нашу Родину. «Единая Россия» всегда будет поддерживать такие инициативы», — прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия», Юрий Гончарук.