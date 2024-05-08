Митинг ко Дню Победы провели в НПО «Энергомаш» в Химках | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 19:10 Митинг ко Дню Победы провели в НПО «Энергомаш» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся в научно-производственном объединении «Энергомаш» в Химках. Сотрудники предприятия возложили цветы к памятнику участникам войны и почтили память павших минутой молчания.

Работники завода «Энергомаш» в годы войны производили вооружение для фронта. Поздравил трудовой коллектив с наступающим праздником депутат Государственной Думы Российской Федерации Денис Кравченко.

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«Мы гордимся, что мы продолжатели настоящих героев, тех, кто освобождал мир от фашизма. Низкий поклон нашим ветеранам, от всей души желаю здоровья и долгих лет жизни. „Энергомашу“ хочется пожелать процветания, достатка и развития новых проектов. Мы в Государственной Думе предпринимаем серьезные шаги по изменению законодательства, которое бы помогало таким предприятиям стать более независимыми и более конкурентными», — отметил депутат Государственной Думы Денис Кравченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с ребятами из Балашихинского лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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