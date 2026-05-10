Митинг ко Дню Победы провели в Мытищах

У памятника «Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах» 7 мая собрались глава округа, ветераны, труженики тыла, узники фашистских лагерей, дети войны, военнослужащие, депутаты и юнармейцы. Участники митинга почтили память погибших и возложили цветы к обелиску.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая обратилась к собравшимся и напомнила, что все вместе они носят гордое звание народа-победителя, которое завоевали деды и прадеды 81 год назад. Она отметила, что они победили фашизм дорогой ценой — более 27 миллионов жизней наших соотечественников унесла война, среди которых порядка 20 тысяч мытищинцев.

По словам Юлии Купецкой, сегодня фашизм вновь восстал из пепла, а наши ребята в зоне СВО сражаются за свободу и независимость Родины. Она выразила веру в страну и военнослужащих, подчеркнув, что вместе нужно стоять единой стеной и служить надежным тылом для бойцов. Глава округа добавила, что победа будет за нами, а слова благодарности обращены ко всем, кто сейчас находится на полях сражений, и вечная память — тем, кто уже не вернется домой.