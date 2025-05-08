Митинг ко Дню Победы прошел на территории производственного объединения в Химках

На территории Научно-производственного объединения имени Семена Лавочкина в Химках прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники высадили ели в честь павших солдат, почтили память героев возложением цветов и минутой молчания.

Именно здесь, на заводе № 301 под руководством Семена Лавочкина в годы Великой Отечественной войны создавали самолеты. Всего для нужд фронта их изготовили свыше 22 тысяч.

«В цехах, где сегодня создают космическую технику, тогда ковали крылатое оружие Победы — легендарные самолеты „Ла-5“ и „Ла-7“. Эти машины отличались высокой надежностью и живучестью», — отметил первый заместитель генерального директора Научно-производственного объединения имени Семена Лавочкина Олег Кем.

Памятное мероприятие объединило руководителей и сотрудников предприятия, ветеранов, представителей администрации Химок, а также членов профсоюзной организации. Участники высадили на «Аллее памяти» голубые ели в честь павших в Великой Отечественной войне солдат.

«Наши предки ценой миллионов жизней вернули мир и спокойствие Родине. Наш героический народ показал всему миру непобедимую силу духа и любовь к Родине», — сказала заместитель главы Химок Ирина Жданкина.

На территории завода у обелиска «Знамя» присутствующие возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. Имена 40 работников объединения, которые встали на защиту Родины, запечатлены на мемориале.

Перед собравшимися также выступили исполнители военно-патриотических песен, они напомнили о цене Победы и важности сохранения исторической памяти.