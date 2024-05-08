Митинг ко Дню Победы прошел на механическом заводе Солнечногорска | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 20:25 Митинг ко Дню Победы прошел на механическом заводе Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Солнечногорске накануне 9 Мая. Торжественный митинг прошел у памятника павшим воинам на территории самого крупного парашютного завода в России — Солнечногорского механического завода.

Совместно с трудовым коллективом «СМЗ» возложили цветы и венки к памятнику, отдав дань памяти героям войны, председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко, представители администрации муниципалитета и военнослужащие Тимоновского гарнизона. В годы Великой Отечественной войны на предприятии велось беспрерывное производство продукции для Советской армии.

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«История завода ведет свое начало с 1869 года и в годы Великой Отечественной войны он внес неоценимый вклад в Победу. На сегодняшний день предприятие продолжает активную работу по поставке оборонной продукции уже в зону специальной военной операции. Здесь производят десятки моделей парашютных систем для эксплуатации с разными моделями самолетов и вертолетов», — отметил начальник управления промышленности, инвестиций и туризма администрации городского округа Солнечногорск Сергей Пахомов.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Также в рамках мероприятия генеральный директор предприятия Александр Сурков вручил благодарности лучшим работникам завода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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