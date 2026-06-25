Митинг ко Дню памяти скорби прошел у Вечного огня в Люберцах

У мемориального комплекса «Вечный огонь» в Люберцах прошел траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Жители возложили цветы и почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны.

В митинге приняли участие глава округа Владимир Волков, депутаты Московской областной думы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско, депутаты окружного Совета, ветераны военной службы, участники специальной военной операции и жители.

«85 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. Более 50 тысяч люберчан ушли на фронт в годы войны, почти 18 тысяч не вернулись с полей сражений… Мы помним», — отметил Владимир Волков.

В Люберцах, Дзержинском и поселках округа также прошла акция «Свеча памяти» и другие мероприятия, посвященные годовщине начала войны.